München (dpa/lby) - Nach dem Unentschieden in Aachen durften sich die Münchner "Löwen" vor allem bei Torwart Marco Hiller und dem spät treffenden Torjäger Bernd Hobsch bedanken. Das glückliche 1:1 (0:1) des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga gegen eine überlegene Alemannia fiel vor 31.579 Zuschauern im ausverkauften Tivoli eindeutig in die Kategorie Punktgewinn.