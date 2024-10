München (dpa/lby) - Trainer Argirios Giannikis hat für das Auswärtsspiel des TSV 1860 München beim SV Sandhausen eine Reaktion auf das jüngste 1:5 in Cottbus versprochen. "Wir müssen - und werden - in Sandhausen ein anderes Gesicht zeigen", sagte Giannikis vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga.