3. Liga: FC Ingolstadt holt ehemaligen Erfolgsmanager Gärtner zurück

Ingolstadt (dpa/lby) - Der Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat einen früheren Erfolgsmanager zurück an die Vereinsspitze geholt. Harald Gärtner wird zum 1. Juli Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei den Schanzern. Der 57-Jährige sei "unsere absolute Wunschlösung", sagte Aufsichtsratschef Karl Meier in einer Vereinsmitteilung. Gärtner komplettiert bei den Oberbayern ein Trio in der Geschäftsführung, in dem auch noch Markus Grünberger (Marketing und Sponsoring) und Florian Günzler (Finanzen und Organisation) sitzen.