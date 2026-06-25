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  4. FC Ingolstadt holt ehemaligen Erfolgsmanager Gärtner zurück

3. Liga FC Ingolstadt holt ehemaligen Erfolgsmanager Gärtner zurück

Der FC Ingolstadt hat einen neuen Boss - und der ist kein Unbekannter bei den Schanzern: Der einstige Aufstiegsmanager Harald Gärtner wird Geschäftsführer.

3. Liga: FC Ingolstadt holt ehemaligen Erfolgsmanager Gärtner zurück
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War schon von 2007 bis 2019 in Ingolstadt und kehrt nun zurück: Geschäftsführer Harald Gärtner. (Archivbild) Foto: picture alliance / Armin Weigel/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Der Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat einen früheren Erfolgsmanager zurück an die Vereinsspitze geholt. Harald Gärtner wird zum 1. Juli Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei den Schanzern. Der 57-Jährige sei "unsere absolute Wunschlösung", sagte Aufsichtsratschef Karl Meier in einer Vereinsmitteilung. Gärtner komplettiert bei den Oberbayern ein Trio in der Geschäftsführung, in dem auch noch Markus Grünberger (Marketing und Sponsoring) und Florian Günzler (Finanzen und Organisation) sitzen.

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Gärtner war schon von 2007 bis 2019 beim FCI und dabei mitverantwortlich für den Aufstieg von der damals drittklassigen Regionalliga Süd bis in die Bundesliga. Danach ging er zu Austria Klagenfurt. Von 2023 an war er Manager Europe des US-Spitzenteams Los Angeles FC und war dabei auch für Grasshopper Zürich in der Schweiz und Wacker Innsbruck zuständig.

Gärtner: "Schanzer weiter aufmerksam verfolgt"

"Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, künftig wieder für den FC Ingolstadt 04 zu arbeiten", wurde Gärtner zitiert. "Auch nach meinem Abschied hatte ich stets eine besondere Verbindung zum Klub und habe die Schanzer weiterhin aufmerksam verfolgt. In den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat hat sich gezeigt, dass unsere Vorstellungen und Ziele für die zukünftige Ausrichtung des Vereins nah beieinanderliegen."

Der FC Ingolstadt hatte unter Trainerin Sabrina Wittmann die vergangene Saison in der 3. Liga sportlich auf dem zwölften Platz beendet.