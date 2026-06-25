3. Liga: FC Ingolstadt holt ehemaligen Erfolgsmanager Gärtner zurück

Gärtner: "Schanzer weiter aufmerksam verfolgt"

"Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, künftig wieder für den FC Ingolstadt 04 zu arbeiten", wurde Gärtner zitiert. "Auch nach meinem Abschied hatte ich stets eine besondere Verbindung zum Klub und habe die Schanzer weiterhin aufmerksam verfolgt. In den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat hat sich gezeigt, dass unsere Vorstellungen und Ziele für die zukünftige Ausrichtung des Vereins nah beieinanderliegen."