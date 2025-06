Tattermusch wurde in Meppen geboren und spielte als Kind in der Spielgemeinschaft Teglingen/Meppen/Schwefingen, ehe er im Alter von elf Jahren den Weg in den Nachwuchs des SV Meppen antrat. Mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2021 folgten für Tattermusch binnen dreier Spielzeiten insgesamt 82 Drittligaspiele im U23-Team, wobei er zwei Tore und sieben Assists seiner Statistik hinzufügen konnte. In Jena kam er zuletzt in der Regionalliga Nordost in 29 Partien auf zwölf Tore und vier Vorlagen.