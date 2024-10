Dresden - Auf dem angestrebten Weg zurück in die 2. Fußball-Bundesliga ist Dynamo Dresden ins Stocken geraten. Nach einem sehr erfolgreichen Saisonstart können die Sachsen derzeit ihre Spiele in der 3. Liga nicht mehr gewinnen. Selbst die Heim-Partien im Rudolf-Harbig-Stadion bringen keine Siege mehr. Das 3:3 gegen Rot-Weiss Essen war bereits das dritte Unentschieden vor heimischem Publikum in Serie. Woran liegt es?