Schon am ersten Wochenende danach steht das erste Testspiel für Dynamo an. Die Sportgemeinschaft spielt dann am 27. Juni (18.00 Uhr) beim FC Thüringen Weida. Einen Tag später um 14.00 Uhr geht es gegen den SV Einheit Kamenz, ehe das Team am 29. Juni ins achttägige Sommertrainingslager im österreichischen Windischgarsten reist.