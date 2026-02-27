Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Zunächst hatten beide Teams eine gute Chance, dann sah Hoffenheims Luca Erlein (50.) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. 1860 nutzte die Überzahl zum 2:1 durch Sigurd Haugen (63.) und brachte den Sieg über die Zeit. "Wir laufen der Zeit und den Punkten ja ein bisschen hinterher. Von daher war das ein wichtiger Sieg für uns", sagte Kauczinski bei Magentasport.