Sinsheim (dpa/lby) - 1860 München ist in der 3. Fußball-Liga weiter auf dem Vormarsch. Die "Löwen" gewannen zum Auftakt des 26. Spieltags bei der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:1) und feierten damit den dritten Sieg in Serie.
1860 ist in der Dritten Liga weiter im Kommen. Der dritte Sieg in Serie ist aber hart erkämpft.
Sinsheim (dpa/lby) - 1860 München ist in der 3. Fußball-Liga weiter auf dem Vormarsch. Die "Löwen" gewannen zum Auftakt des 26. Spieltags bei der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:1) und feierten damit den dritten Sieg in Serie.
Nach der Werbung weiterlesen
David Philipp brachte die Münchner bereits in der zweiten Minute in Führung. Danach zog sich das Team von Trainer Markus Kauczinski aber zu weit zurück und überließ den Gastgebern die Spielkontrolle. Das nutzten die Kraichgauer zum verdienten Ausgleich durch Florian Micheler (25.).
Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Zunächst hatten beide Teams eine gute Chance, dann sah Hoffenheims Luca Erlein (50.) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. 1860 nutzte die Überzahl zum 2:1 durch Sigurd Haugen (63.) und brachte den Sieg über die Zeit. "Wir laufen der Zeit und den Punkten ja ein bisschen hinterher. Von daher war das ein wichtiger Sieg für uns", sagte Kauczinski bei Magentasport.