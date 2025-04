Doppeltorschütze: "Das beste Spiel der Saison"

Was wäre in dieser Saison für den TSV 1860 München alles möglich gewesen, wenn er doch nur öfter so wie am Samstag im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Grünwalder Stadion aufgetreten wäre. "Wir brauchen nicht drüber reden, dass das das beste Spiel der Saison war, von Anfang bis Ende", sagte Hobsch bei MagentaSport. "Das hat einfach Spaß gemacht, zu spielen - und ich glaube auch zum Zuschauen."