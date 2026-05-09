München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München und die Würzburger Kickers haben sich für den DFB-Pokal 2026/27 qualifiziert. Weil die Kickers im Regionalliga-Duell mit der SpVgg Unterhaching einen 4:0 (0:0)-Sieg feierten, stehen sie vorzeitig als bayerischer Amateurmeister und Teilnehmer an der ersten Pokalrunde im August fest. Das zweite Ticket geht an den Landespokal-Sieger - weil sich im Finale just Würzburg und 1860 gegenüberstehen, ist unabhängig vom Ausgang auch den "Löwen" die DFB-Pokalteilnahme im August sicher.