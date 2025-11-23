Eine bessere zweite Hälfte der Auer

Nach dem Wechsel legten beide Teams ihre offensive Abwartehaltung ab. Aues Julian Günther-Schmidt (48.) verfehlte das Tor nur um Zentimeter, Ryan Malone (56.) setzte einen wuchtigen Kopfball an den Pfosten. Der Verteidiger rettete drei Minuten später ebenfalls per Kopf für seinen bereits geschlagenen Torhüter bei einem Schuss von Ouro-Tagba.