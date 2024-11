3. Liga: Daferner bei Dynamo Dresden überragend: 3:0 in Osnabrück

Osnabrück - Dank Christoph Daferner hat sich Dynamo Dresden in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga festgesetzt. Der Stürmer war beim 3:0 (2:0)-Erfolg beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück am 14. Spieltag an allen Toren beteiligt. Vor 15.741 Zuschauern im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke sorgte der 26 Jahre alte Stürmer mit seinem Tor in der 42. Minute und der Vorlage zum zweiten Tor durch Jakob Lemmer in der zweiten Minute der Nachspielzeit für eine beruhigende Pausen-Führung. Zudem schnürte Daferner mit der Vorentscheidung zum 3:0 in der 67. Minute den Doppelpack.