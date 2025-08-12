3. Liga: Auer Ersatzkeeper Uhlig fehlt wochenlang

Aue - So hatte sich Max Uhlig sein Saisondebüt im Tor von Drittligist FC Erzgebirge Aue sicher nicht vorgestellt. Bei der 0:1-Niederlage beim SSV Ulm stand der 18-Jährige von Beginn an für den verhinderten Kapitän Martin Männel im Tor, doch nach 25 Minuten war Schluss. Uhlig musste mit einem Anriss der Patellasehne im rechten Knie ausgewechselt werden, wie jetzt eine MRT-Untersuchung ergab. Eine Operation sei zwar nicht nötig, dennoch falle der Keeper wochenlang, möglicherweise aber auch über Monate aus, teilte der FC Erzgebirge mit.