3. Liga: Aue verliert nach Doppelschlag in Saarbrücken

Aue in 84 Sekunden 0:2 zurück

Nach dem ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison zuletzt gegen Aufsteiger Havelse kam das Team von Trainer Jens Härtel gut ins Spiel. Dank Julian Günther-Schmidt (12.) gab es mit einem Distanzschuss den ersten Abschluss. Das Duell der beiden Tabellennachbarn, die jeweils mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet waren, war eine halbe Stunde auf Augenhöhe. Erst ein Mega-Patzer von Aues Ryan Malone, der den Ball in Strafraumnähe zum Gegner spielt, sorgte für die FCS-Führung: Brünker nutzte eine Pick-Flanke per Kopfball (33.). Genau 84 Sekunden später traf Vorlagengeber Pick aus zwölf Metern halbrechts selbst zum 2:0.