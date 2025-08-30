3. Liga: Aue verliert nach Doppelschlag in Saarbrücken

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat auch das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren. Beim 1. FC Saarbrücken unterlagen die Sachsen mit 1:4 (0:2). Kai Brünker brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Florian Pick nur 84 Sekunden später erhöhte. Maximilian Schmid (77.) sorgte für Aues Anschlusstreffer. Doch die Gastgeber reagierten mit dem 3:1 erneut durch Pick (86.), ehe Rodney Elongo-Yombo (88.) den Endstand markierte. Aue fällt somit auf den 14. Platz zurück. Saarbrücken klettert auf den vierten Platz der 3. Liga.