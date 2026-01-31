 
  6. Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel

3. Liga Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel

Die Fans werfen Schneebälle und Bierbecher, der Verein zieht nach der nächsten Niederlage Konsequenzen.

3. Liga: Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel
1
Rauswurf: Jens Härtel muss in Aue gehen. Foto: Robert Michael/dpa

Der abstiegsgefährdete Drittligist Erzgebirge Aue hat sich nach dem Fehlstart ins neue Jahr von Cheftrainer Jens Härtel getrennt. Die bisherigen Co-Trainer Adam Susac und Lars Fuchs übernehmen interimsweise die Verantwortung, teilten die Sachsen mit. „Ich kann aus meiner Beobachtung Jens Härtel großes Engagement, akribisches Arbeiten, immensen Fleiß und fachlich sehr gute Arbeit bei der Einstellung auf den jeweiligen Gegner attestieren – aber letztlich geht es im Fußball ausschließlich um Ergebnisse. Und um den Verein“, wurde Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat in der Mitteilung zitiert.

Die Veilchen hatten am Freitagabend beim 1:3 beim bisherigen Tabellenvorletzten TSV Havelse auch ihr drittes Spiel in diesem Jahr verloren und stehen auf einem Abstiegsplatz. Nach dem Schlusspfiff bewarfen mitgereiste Fans die Profis des Fußball-Drittligisten mit Schneebällen und Bierbechern.

Tarnat hatte schon nach der Partie ein klares Bekenntnis zu Härtel vermieden. Der 56-Jährige war erst etwas mehr als ein Jahr in Aue tätig. In 41 Ligaspielen holte das Team mit ihm 43 Zähler. „Ich bin sehr enttäuscht. In erster Linie von mir selbst. Und ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen: Es zählen nur Resultate und Punkte, insofern haben wir wenig Argumente“, sagte Härtel.

Über ein Aus von Härtel war schon im Dezember spekuliert worden. Damals trennte sich der Club stattdessen von Sportchef Matthias Heidrich und stellte dem Trainer Fuchs als neuen Assistenten an die Seite. Kurz darauf kam Ex-Bayern-Profi Tarnat.