3. Liga: Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel

Der abstiegsgefährdete Drittligist Erzgebirge Aue hat sich nach dem Fehlstart ins neue Jahr von Cheftrainer Jens Härtel getrennt. Die bisherigen Co-Trainer Adam Susac und Lars Fuchs übernehmen interimsweise die Verantwortung, teilten die Sachsen mit. „Ich kann aus meiner Beobachtung Jens Härtel großes Engagement, akribisches Arbeiten, immensen Fleiß und fachlich sehr gute Arbeit bei der Einstellung auf den jeweiligen Gegner attestieren – aber letztlich geht es im Fußball ausschließlich um Ergebnisse. Und um den Verein“, wurde Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat in der Mitteilung zitiert.