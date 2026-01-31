3. Liga: Aue trennt sich von Cheftrainer Härtel

Tarnat hatte schon nach der Partie ein klares Bekenntnis zu Härtel vermieden. Der 56-Jährige war erst etwas mehr als ein Jahr in Aue tätig. In 41 Ligaspielen holte das Team mit ihm 43 Zähler. „Ich bin sehr enttäuscht. In erster Linie von mir selbst. Und ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen: Es zählen nur Resultate und Punkte, insofern haben wir wenig Argumente“, sagte Härtel.