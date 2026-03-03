1860 zittert sich über die Zeit

Die Belohnung kam aber erst nach der Pause. Männel verlor bei einem Durcheinander im eigenen Strafraum im immer dichter werdenden Nebel völlig die Übersicht, griff neben den Ball. Haugen war per Kopf zur Stelle und machte die erneute Führung. Nach einer rund 17-minütigen Nebel-Pause machte Aue viel Druck. Doch die Löwen-Abwehr stand stabil. Wenn die Gäste dennoch durchkamen, versagten ihnen wie bei einem Durchbruch von Bär (88.) die Nerven, so dass es zum Sieg reichte.