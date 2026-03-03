München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München bleibt ein Aufstiegskandidat zur 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem 2:1 (1:1) gegen den FC Erzgebirge Aue rückten die Münchner vorläufig auf Rang fünf nach vorn. Maximilian Wolfram hatte die Löwen mit seiner überhaupt ersten Torbeteiligung in dieser Saison bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht. Dem früheren Münchner Marcel Bär (12.) gelang der schnelle Ausgleich. Im zunehmend starken Nebel erzielte Sigurd Haugen (50.) die erneute Führung, die die Gastgeber über die Zeit retteten.