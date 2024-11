3. Liga: 1860 sichert sich Punkt in Aachen - Hobsch trifft spät

München (dpa/lby) - Nach dem bitteren Aus im Landespokal hat sich der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis verhinderte beim 1:1 (0:1) auswärts im Traditionsduell mit Alemannia Aachen spät noch eine weitere Niederlage. Patrick Hobsch rettete den "Löwen" durch seinen Treffer in der 87. Minute einen Zähler vor 30.000 Zuschauern am Tivoli. Bentley Baxter Bahn hatte die Aachener früh mit einem umstrittenen Foulelfmeter in Führung gebracht (11.).