"Wir gehen jetzt in einen anderen Wettbewerb über, in dem wir zuletzt zwei Siege am Stück hatten und aus den letzten elf Spielen 20 Punkte geholt haben", betonte Giannikis. Die sich bei den "Löwen" stetig abwechselnden "Auf uns Abs" seien "ein Stück weit normal", meinte der 1860-Coach. "Dennoch haben wir es geschafft, nach einem schlechten Start jetzt fünf, sechs Punkte von oben weg zu sein", sagte Giannikis mit Blick auf die Aufstiegszone.