3. Liga: 1860 München gewinnt daheim souverän gegen Mannheim

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München ist weiter in starker November-Form und kann nach zuvor eher enttäuschenden Heim-Ergebnissen auch im Grünwalder Stadion jubeln. Die "Löwen" gewannen in der 3. Fußball-Liga verdient 3:0 (0:0) gegen den SV Waldhof Mannheim. Mit demselben Ergebnis hatten die Sechziger in der Vorwoche überraschend in Sandhausen gewonnen und verkürzten den Rückstand auf die Aufstiegszone auf fünf Zähler.