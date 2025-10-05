Wiesbaden (dpa/lby) - Der TSV 1860 München rutscht auch nach der Trennung von Chefcoach Patrick Glöckner immer tiefer in der Krise. Die "Löwen" verloren beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:0) und kassierten die vierte Niederlage in zuletzt fünf Drittligaspielen. Auch im zweiten Match konnte Interimscoach Alper Kayabunar nicht dreifach punkten - am Mittwoch hatte es daheim gegen Victoria Köln immerhin noch zu einem 2:2 gereicht. Der Amateurcoach der Münchner dürfte in der Länderspielpause wieder abgelöst werden.