Die "Löwen" gehen als Tabellenneunter in den drittletzten Spieltag. Glöckner unterstrich, dass jede Verbesserung im Klassement wichtig sein kann für die Vorbereitung auf die nächste Saison. Ob der 48-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert und damit auch die nächste Spielzeit an der Grünwalder Straße bleibt, das ist weiter offen. Er sei mit dem Verein in Gesprächen, sagte Glöckner, hofft aber auf eine baldige Entscheidung. "Je schneller, desto besser, damit man in die Planungen gehen kann."