Coach Markus Kauczinski gelingt mit 1860 ein Start nach Maß. Nun geht es nach Mannheim. Der Trainer stellt eine Forderung auf.

3. Liga: 1860-Coach Kauczinski setzt in Mannheim auf Duisburg-Sieger
1860-Trainer Markus Kauczinski kann auf den überraschenden Erfolg gegen Duisburg aufbauen. (Archivfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Neu-Trainer Markus Kauczinski setzt im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim auf seine Überraschungssieger aus der Vorwoche. Aus dem Team, das den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg mit 3:1 bezwungen hatte, fehlt nur Tunay Deniz wegen einer Gelbsperre. Für ihn könnte Max Christiansen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und BR) in die Startelf kommen. Mit einem Erfolg würden die "Löwen" an Mannheim vorbeiziehen und könnten wieder die obere Tabellenhälfte der 3. Fußball-Liga erreichen.

Trotz des Erfolges über Duisburg betonte Kauczinski, dass er noch viel Arbeit vor sich hat bei den Sechzigern. "Wenn man ohne Emotionen auf das Spiel schaut, dann hat man gesehen, dass einige Dinge nicht perfekt gelaufen sind", sagte er. Eine zuvor verunsicherte Mannschaft könne nicht innerhalb einer Woche dominant auftreten und alles im Griff haben. "Es war ein erster Schritt." 

Verlaat und Schröter fehlen wohl noch rund einen Monat

Den Duisburg-Schwung aber gelte es mitzunehmen. "Diese Emotion und Leidenschaft müssen wir konservieren", forderte der Trainer, der den Traditionsverein erst in der vorigen Woche übernommen hatte.

Neben Deniz fehlen in Mannheim weiterhin Jesper Verlaat und Morris Schröter, die laut Kauczinski wohl noch jeweils vier Wochen ausfallen. Bei Kilian Jakob geht der Coach von einem Trainingscomeback in zwei Wochen aus.