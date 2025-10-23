3. Liga: 1860-Coach Kauczinski setzt in Mannheim auf Duisburg-Sieger

München (dpa/lby) - Neu-Trainer Markus Kauczinski setzt im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim auf seine Überraschungssieger aus der Vorwoche. Aus dem Team, das den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg mit 3:1 bezwungen hatte, fehlt nur Tunay Deniz wegen einer Gelbsperre. Für ihn könnte Max Christiansen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und BR) in die Startelf kommen. Mit einem Erfolg würden die "Löwen" an Mannheim vorbeiziehen und könnten wieder die obere Tabellenhälfte der 3. Fußball-Liga erreichen.