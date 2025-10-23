3. Liga: 1860-Coach Kauczinski setzt in Mannheim auf Duisburg-Sieger

Trotz des Erfolges über Duisburg betonte Kauczinski, dass er noch viel Arbeit vor sich hat bei den Sechzigern. "Wenn man ohne Emotionen auf das Spiel schaut, dann hat man gesehen, dass einige Dinge nicht perfekt gelaufen sind", sagte er. Eine zuvor verunsicherte Mannschaft könne nicht innerhalb einer Woche dominant auftreten und alles im Griff haben. "Es war ein erster Schritt."