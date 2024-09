München (dpa/lby) - Mit dem Schwung des jüngsten Sieges in Bielefeld will sich der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga weiter nach vorne kämpfen. "Wir müssen den Moment nutzen", forderte Trainer Argirios Giannikis vor dem Heimspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96. Mit einem weiteren Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht könnten die "Löwen" sich etwas von der Abstiegszone absetzen.