Die Organisatoren des Grendel-Laufes um Teamchef Christoph Bauer wollten trotz dichtem Nebels und Dauerregen ihren Augen nicht trauen, als am Sonntagmorgen knapp 300 Läufer an der Startlinie Aufstellung genommen hatten. Damit war die grandiose Resonanz zur dritten Auflage auch bei äußerst widrigen Bedingungen nicht zu stoppen. Fahrzeugschlangen aus Richtung Eisfeld und Masserberg ließen schon zuvor erahnen, dass mit einem neuen Teilnehmerrekord zu rechnen ist. Und das bestätigte sich dann auch im vollen Umfang. Warum die Läufer bei ihrer Hatz rund um den Grendel von Petrus bestraft wurden, konnten sie durch den dichten Nebelschwaden nicht ergründen. Sie konzentrierten sich auf gute Laufleistungen. Mit einer tollen Stimmung und guten Leistungen schlugen die Aktiven Petrus alle ein Schnippchen. So wie Max Widder (OE Teamsport), der auf dem langen Kanten über 10,5 km in 37:09 Minuten das Tempo bestimmte – vor dem Triathleten Sebastian Heinze (37:11 min) und dem Schleusinger Sebastian Fischer (Fanclub Marlene Fischer/44:28).