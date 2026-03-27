3. Fußball-Liga: Zukunft von Tarnat beim Erzgebirge Aue ungewiss

Aue - Die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten Erzgebirge Aue ist nach nur drei Monaten Amtszeit ungewiss. Der Club informierte nach einer Mitgliederversammlung des Förderkreises hinsichtlich der Etatplanung für 2026/2027 mit einem überraschenden Statement auf seiner Homepage hinsichtlich der sportlichen Führung. "Ab dem 1. April 2026 wird feststehen, wer die Verantwortung für die Kaderplanung trägt und eine konkurrenzfähige Mannschaft für die neue Saison aufstellt", teilte der Verein mit.