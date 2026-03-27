3. Fußball-Liga: Zukunft von Tarnat beim Erzgebirge Aue ungewiss

Neu-Trainer Dabrowski sieglos

Tarnat, der bei der Mitgliederversammlung mit anwesend war, wurde erst am 1. Januar in Aue eingestellt. Der ehemalige Nationalspieler und Champions League-Sieger, der auf Matthias Heidrich folgte, ist eigentlich für das Sportliche verantwortlich. Steht er vor dem Aus? Tarnat verpflichtete Anfang Februar Christoph Dabrowski als neuen Trainer, nachdem Jens Härtel gehen musste. Doch der 47 Jahre alte Dabrowski ist bislang sieglos, kassierte sechs Niederlagen in acht Spielen.