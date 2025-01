Dresden - Dynamo Dresden hat mit der ersten Niederlage nach neun ungeschlagenen Spielen die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga wieder verloren. Gegen Viktoria Köln gab es eine nicht unverdiente 2:3 (1:2)-Heimschlappe. Serhat Güler (20.) und Said El Mala (25.) hatten die Kölner vor 27.783 Zuschauern in Führung gebracht. Jakob Lemmer (40.) gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Lex Lobinger traf in der 76. Minute. Stefan Kutschke (86.) konnte nur noch verkürzen.