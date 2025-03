"Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sehr froh bin, dass wir mit Pele auch in die kommende Saison gehen werden, egal in welcher Liga. Das gibt uns Planungssicherheit und schafft klare Verhältnisse für alle weiteren Schritte, die unsere personellen Planungen betreffen", sagte Präsident Sebastian Lemke. Er betonte aber, dass sich am perspektivischen Plan, Wollitz in absehbarer Zeit zum reinen Sportlichen Leiter zu machen, nicht geändert habe.