Die Gastgeber waren geschockt, brachten lange Zeit nichts Sehenswertes zustande. Doch in der Schlussphase mobilisierten die Hannoveraner noch mal alle Kräfte. Dynamo wirkte wieder schläfrig in der Hintermannschaft, das Foul vor dem 2:3 war Ausdruck dessen. Am Ende war es ein verdienter, wenn auch glücklicher Sieg der Sachsen.