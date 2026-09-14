3. Fußball-Liga: Wehen Wiesbaden trennt sich von Trainer Scherning

Wiesbaden - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und Trainer Daniel Scherning mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die Hessen mitteilten, muss auch Co-Trainer Andreas Zimmermann gehen. "Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Es ist die erste Trainerentlassung der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga.