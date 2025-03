Unterhaching/München (dpa/lby) - Auf eine letzte unwahrscheinliche Initialzündung im Abstiegskampf glaubt Unterhachings Trainer Heiko Herrlich im Derby gegen den TSV 1860 München nicht mehr. "Ich versuche, mich von der Tabellensituation freizumachen", sagte Herrlich vor dem Nachbarschaftsduell in der 3. Fußball-Liga am Samstag (16.30 Uhr) bei den "Löwen". Die Rettung des abgeschlagenen Schlusslichts "wäre ein Wunder". Herrlich konstatierte schonungslos: "Du steigst am Ende nicht mit Pech ab."