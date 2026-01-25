Osnabrück - Der TSV 1860 München verliert immer mehr den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga. Auch im zweiten Verfolgerduell des neuen Jahres reichte es für die "Löwen" nur zu einem 1:1 (1:1) beim VfL Osnabrück.
Vor 15.369 Zuschauern war der VfL lange Zeit die bessere Mannschaft und ging durch Bjarke Jacobsen in der 17. Minute verdient in Führung. Der Däne nutzte eine von vielen gefährlichen Standardsituationen zum 1:0. Kevin Volland glich für die "Löwen" aber kurz darauf wieder aus (25.). Für den Ex-Nationalspieler war es das erste Drittliga-Tor seit dem 14. September.
In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nicht viel, bis der TSV 1860 auf einmal zwei gute Chancen bekam: In der 69. Minute parierte Osnabrücks Torwart Lukas Jonsson einen Schuss des früheren Werder-Spielers David Philipp. Fünf Minuten später scheiterte der eingewechselte Justin Steinkötter mit einem schönen Heber (74.).
Im Heimspiel gegen Alemannia Aachen wollen die "Löwen" am nächsten Wochenende (Samstag, 14.00 Uhr/MagentaSport) endlich den ersten Sieg nach der Winterpause schaffen.