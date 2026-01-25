Vor 15.369 Zuschauern war der VfL lange Zeit die bessere Mannschaft und ging durch Bjarke Jacobsen in der 17. Minute verdient in Führung. Der Däne nutzte eine von vielen gefährlichen Standardsituationen zum 1:0. Kevin Volland glich für die "Löwen" aber kurz darauf wieder aus (25.). Für den Ex-Nationalspieler war es das erste Drittliga-Tor seit dem 14. September.