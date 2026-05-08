In Halbzeit zwei wurde es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Seiten schenkten sich nichts mehr, das Geschehen wogte auf und ab, Aue beteiligte sich immer mehr am Offensivspektakel. Auch in der Abwehr waren beide Teams gleichwertig. Das Erzgebirge-Team warf sich in jeden Ball. Was durch kam, wurde eine Beute von Lord. Auf der Gegenseite war es Braune, der seinem MSV in der Schlussphase den Punkt rettete. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.