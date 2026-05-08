Fast hätte der Absteiger FC Erzgebirge sein letztes Heimspiel dieser Saison noch gewonnen. Aufstiegsanwärter MSV kommt beim Unentschieden mit einem blauen Auge davon.
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Erwartungsgemäß suchte Aufstiegskandidat Duisburg von Beginn an sein Heil in der Offensive. Doch man traf auf einen Gegner, der sehr kreativ verteidigte. Aue verschob stark, war aggressiv und kompromisslos in den Zweikämpfen und hatte in Louis Lord einen starken Torhüter.
Dieser vereitelte zweimal sehr reaktionsschnell gegen Thilo Töpken (38./42. Minute). Im Angriff waren die Gastgeber dagegen selten präsent. Bei einem Pfostenschuss von Marcel Bär (9.) ging die Abseitsfahne nach oben, einen Schuss von Florian Guttau (21.) parierte MSV-Torhüter Maximilian Braune.
In Halbzeit zwei wurde es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Seiten schenkten sich nichts mehr, das Geschehen wogte auf und ab, Aue beteiligte sich immer mehr am Offensivspektakel. Auch in der Abwehr waren beide Teams gleichwertig. Das Erzgebirge-Team warf sich in jeden Ball. Was durch kam, wurde eine Beute von Lord. Auf der Gegenseite war es Braune, der seinem MSV in der Schlussphase den Punkt rettete. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.