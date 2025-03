"Wir sind glücklich, dass wir mit Ulf eine echte Vereinslegende weiterhin in die wichtigen Tätigkeitsfelder unserer Sportgemeinschaft einbinden können. Er besitzt nicht nur in Dresden, sondern auch überregional ein hohes Ansehen und hat sowohl unseren Verein als auch den gesamten deutschen Fußball maßgeblich mitgeprägt. Umso wichtiger ist es uns, dass er die SGD repräsentiert und so einen bedeutsamen Teil für unsere Außendarstellung übernimmt", sagte Dynamos Geschäftsführer Kommunikation, David Fischer.