Aue - Der FC Erzgebirge Aue ist nach 23 Jahren Profifußball abgestiegen. Auch gegen den SV Wehen Wiesbaden gelang der erste Drittliga-Sieg 2026 nicht. So reichte das 2:2 (1:1) nicht, um den Abstieg noch einmal zu verschieben. Und das ausgerechnet im Jahr des 80. Vereinsjubiläums. Moritz Flotho (24. Minute) und Tarik Gözüsirin (78.) hatten die Hessen jeweils in Führung gebracht, Tristan Zobel (27.) und Moritz Seiffert (85.) sorgten für die Auer Ausgleichstreffer. In der 69. Minute sah Wiesbadens Niklas May nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.