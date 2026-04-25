Aue als einziges Profiteam 2026 sieglos

Aue kämpfte sich zurück. Kurz nach dem 0:1 nutzte Tristan Zobel (27.) einen langen Freistoß, um aus spitzem Winkel den Ausgleich zu markieren. Danach war Aue das bessere Team, erarbeitete sich auch nach dem Wechsel gute Chancen. Mit einer direkt verwandelten Ecke von Gözüsirin (78.), bei der Lord nicht gut aussah, ging Wiesbaden erneut in Führung. Wieder konnte Aue ausgleichen: Moritz Seiffert (85.) verwertete eine Hereingabe. Durch das Remis bleibt Aue als einziges Team aller 54 deutschen Proficlubs 2026 ohne Sieg. Nach dem Schlusspfiff und dem feststehenden Abstieg herrschte kurzzeitig totale Stille im Erzgebirgsstadion.