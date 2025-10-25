Mannheim (dpa/lby) - Nach seinem überraschenden Auftakterfolg hat Trainer Markus Kauczinski mit dem TSV 1860 München die erste Niederlage kassiert. In der 3. Liga unterlagen die "Löwen" beim formstarken Team von Waldhof Mannheim mit 1:3 (1:1). Die Sechziger verpassten durch die fünfte Niederlage den möglichen Sprung in die obere Tabellenhälfte - der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt dagegen nur noch zwei Punkte. Kauczinski hatte in der Vorwoche beim Debüt noch ein 3:1 über Tabellenführer Duisburg bejubelt.