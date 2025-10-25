 
3. Fußball-Liga Trotz Führung: 1860 München verliert in Mannheim

Gegen Tabellenführer Duisburg gelingt dem neuen 1860-Coach Kauczinski ein famoser Starterfolg. Gleich in der Partie danach aber setzt es den ersten Dämpfer.

Mannheim (dpa/lby) - Nach seinem überraschenden Auftakterfolg hat Trainer Markus Kauczinski mit dem TSV 1860 München die erste Niederlage kassiert. In der 3. Liga unterlagen die "Löwen" beim formstarken Team von Waldhof Mannheim mit 1:3 (1:1). Die Sechziger verpassten durch die fünfte Niederlage den möglichen Sprung in die obere Tabellenhälfte - der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt dagegen nur noch zwei Punkte. Kauczinski hatte in der Vorwoche beim Debüt noch ein 3:1 über Tabellenführer Duisburg bejubelt.

Dabei hatte 1860-Profi Max Christiansen die Gäste gegen seinen Ex-Club noch mit 1:0 in Führung gebracht (10. Minute). Samuel Abifade (24.) glich noch in der ersten Halbzeit aus. Kennedy Okpala sorgte dann mit zwei Toren (60./66.) innerhalb von sechs Minuten für die Entscheidung.