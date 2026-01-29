Ingolstadt - Trainerin Sabrina Wittmann hat persönliche Einblicke gegeben, wie schwer es ist, im Profifußball auf sich selbst zu achten. Bei der Trainerausbildung habe man in einem "Self-Care-Modul" gelernt, "wie kann ich eigentlich auf mich selbst aufpassen? Ich bin verantwortlich für viele Menschen, ich bin eine Führungsperson und wenn ich auf andere achten will, dann muss ich auf mich selbst achten", sagte die 34-Jährige vom FC Ingolstadt im Podcast Spielmacher von 360Media. "Das war zum Beispiel etwas, was mir immer total hinten runtergefallen ist, weil ich totaler Workaholic bin."