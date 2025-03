Dresden - Dynamo Dresden bleibt Tabellenführer in der 3. Fußball-Liga. Am späten Dienstagabend reichte den Sachsen dazu ein torloses Unentschieden gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Weil Saarbrücken in Bielefeld verlor, haben die Sachsen nun zwei Punkte Vorsprung an der Spitze.