3. Fußball-Liga: Südkoreaner Park verlässt Dynamo Dresden

Dresden - Kyu-hyun Park wird Fußball-Drittligist Dynamo Dresden im Winter verlassen und zurück in seine südkoreanische Heimat gehen. Das teilte die SGD mit. Der bereits bis Jahresende vom Training befreite Außenverteidiger schließt sich ab 1. Januar dem südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen FC an. "In gemeinsamen Gesprächen haben wir die Situation für beide Seiten offen analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position eine neue Aufgabe für ihn der sinnvollste Schritt sein kann", sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.