3. Fußball-Liga: Späte Aue-Tore vergolden Emmerichs Abschied

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat seinen scheidenden Interimstrainer Jörg Emmerich zum Hinrundenabschluss der 3. Fußball-Liga einen siegreichen Abschied beschert. Am 19. Spieltag gewannen die Sachsen, bei denen ab dem 1. Januar Jens Härtel an der Seitenlinie stehen wird, gegen 1860 München mit 3:1 (1:1). Die Tore für die Gastgeber erzielten vor 12.914 Zuschauern im Erzgebirgsstadion Kilian Jakob (7. Minute) sowie Ex-Löwe Marcel Bär per Doppelpack (88. und 90.). Maximilian Wolfram hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (40.).