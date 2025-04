Hiller rettet spektakulär

In der Schlussphase verhinderte Hiller spektakulär einen zweiten Hansa-Treffer, als er einen Kopfball mit den Fingerspitzen an die Oberkante der Latte lenkte (81.). Rostocks Sieg war am Ende verdient, denn Benno Dietze traf danach noch den Pfosten (86.). Die Münchner Profis liefen zu Ehren des am Ostersonntag verstorbenen "Löwen"-Kulttrainers Werner Lorant (76) mit Trauerflor auf.