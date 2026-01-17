3. Fußball-Liga: Schweinfurt holt Forkel aus Regensburg

Nürnberg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen Stürmer Dustin Forkel neu verliehen. Statt in Regensburg spielt der 20-Jährige künftig in Schweinfurt. "Dustin kam bei SSV Jahn Regensburg nicht wie gewünscht zum Zug, weshalb wir uns um eine andere Lösung bemüht haben. Beim 1. FC Schweinfurt ist die Chance, auf regelmäßigere Einsatzzeit zu kommen, höher - weshalb wir uns gemeinsam mit dem Spieler für diesen Schritt entschieden haben", erklärte Nürnbergs Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou den Wechsel des Jung-Profis innerhalb der 3. Liga.