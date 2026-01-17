 
3. Fußball-Liga Schweinfurt holt Forkel aus Regensburg

Erst verleiht Nürnberg einen Stürmer nach Regensburg, in der Rückrunde spielt der Angreifer in Schweinfurt. Was sagt der Sportvorstand zu dem Transfer?

1
Wechsel nach Schweinfurt: Dustin Forkel. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen Stürmer Dustin Forkel neu verliehen. Statt in Regensburg spielt der 20-Jährige künftig in Schweinfurt. "Dustin kam bei SSV Jahn Regensburg nicht wie gewünscht zum Zug, weshalb wir uns um eine andere Lösung bemüht haben. Beim 1. FC Schweinfurt ist die Chance, auf regelmäßigere Einsatzzeit zu kommen, höher - weshalb wir uns gemeinsam mit dem Spieler für diesen Schritt entschieden haben", erklärte Nürnbergs Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou den Wechsel des Jung-Profis innerhalb der 3. Liga.

Forkel war im vergangenen Sommer nach Regensburg gewechselt. Im zurückliegenden halben Jahr absolviert er 16 Spiele für den Jahn, erzielte dabei ein Tor und lieferte zwei Vorlagen.