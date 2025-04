München - Der TSV 1860 München hat dem neuen Trainer-Duo des SV Sandhausen die Premiere in der 3. Fußball-Liga verdorben. Drei Tage nach dem Rücktritt von Kenan Kocak verloren seine Nachfolger Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier mit dem abstiegsbedrohten Club in München mit 0:2 (0:2). Patrick Hobsch (1. Minute) und Julian Guttau (12.) sorgten bereits in der Anfangsphase der Partie für die Entscheidung.