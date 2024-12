München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat in seinem letzten Heimspiel des Jahres eine Klatsche kassiert. Nach einer Roten Karte wegen groben Fouls gegen Soichiro Kozuki in der 30. Minute unterlag die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis dem SC Verl in der 3. Fußball-Liga mit 0:4 (0:1).