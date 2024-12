3. Fußball-Liga: Ost-Duo marschiert vornweg - Auch Rostock gewinnt

Hansa klettert: Zweiter Auswärtssieg nach Steigerung

Die Hansa-Kogge schifft in ruhigeren Fahrwassern. Mit dem 2:1 beim TSV 1860 München schob sich der FC Hansa Rostock ins gesicherte Mittelfeld und hat nach dem Katastrophen-Start so langsam aber sicher sogar die oberen Tabellenränge in Sichtweite. Sieben Zähler trennt das Team von Trainer Daniel Brinkmann vom Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld einnimmt. "Wir sind ein sehr lebendiger Verein. Da kann sich alles schnell drehen. Wir wollen uns weiter stabilisieren. In der Winterpause haben wir dann noch mehr Zeit uns kennenzulernen", sagte Brinkmann bei "MagentaSport". Und Torschütze Alexander Rossipal bemerkte: "Wir haben in dieser Saison schon viel auf die Fresse bekommen. Nun wachsen wir langsam zusammen. Wir müssen demütig weiterarbeiten trotz der guten Serie mit vier Siegen aus fünf Spielen."