3. Fußball-Liga: Noch kein Aufstieg: Dynamo Dresden kassiert späten Ausgleich

Bielefeld - Partybremse kurz vor Schluss: Dynamo Dresden muss nach einem dramatischen 1:1 beim Tabellenzweiten Arminia Bielefeld weiter auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga warten. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Dynamo-Spieler David Kubatta unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor. Jakob Lemmer hatte in der 62. Minute für Dresden getroffen. Das Remis war für den DFB-Pokalfinalisten aus Bielefeld nicht unverdient. Vor 25.907 Zuschauer auf der Alm waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, es fehlte aber an Effizienz.