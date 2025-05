Niederlechner absolvierte 197 Spiele in der 1. Bundesliga und erzielte dabei 45 Tore. In der 2. Bundesliga bestritt er 100 Partien, zudem noch 102 in der 3. Liga. Zusammen mit Kumpel Volland, der sogar 15 Mal für die deutsche Nationalelf auflief, können die Münchner schon jetzt eine imposante Offensive aufbieten.