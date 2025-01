"Wie ein Fisch, der wieder ins Wasser geworfen wurde"

Tausende Fans werden den Nachfolger des am Montag freigestellten Argirios Giannikis im Grünwalder Stadion sehen wollen. Dabei ist der Druck groß - nach einer Negativserie mit nur einem Sieg in den vergangenen sieben Spielen soll Glöckner die Münchner wieder in die Erfolgsspur bringen.