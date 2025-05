Binnen vier Minuten brachten Torben Müsel (65. Minute) und der eingewechselte Kaito Mizuta (69.) das Team von Coach Uwe Koschinat in Führung. Jesper Verlaats Anschlusstreffer in der 78. Minute reichte 1860 nicht, um die erste Heimniederlage nach fünf Erfolgen in Serie im Stadion an der Grünwalder Straße noch abzuwenden. Zumal Ramien Safi für Essen in der Schlussphase noch einmal nachlegte (82.).