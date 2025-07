Die heikle Investoren-Frage wurde in Anhängerkreisen beim Fanfest an der Grünwalder Straße oft debattiert - wie auch die Aufstiegsfrage. "Wir wollen natürlich dieses Jahr angreifen", sagte Niederlechner zur Freude der Anhänger. Alle seien "total hungrig", sagte Werner. "Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine richtig geile Truppe zusammen haben." Am 1. August starten die Münchner bei Rot-Weiss Essen in die neue Saison.