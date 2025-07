Ismaik unterstrich in der Club-Mitteilung zu seinem Abschied nun, es sei von Beginn an klar gewesen, dass er sich nur von seinen Anteilen trenne, wenn der TSV 1860 München profitiere. "1860 München schuldenfrei zu hinterlassen, ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte und ich freue mich sehr, das Staffelholz an jemanden zu übergeben, der dem Verein derart helfen kann", sagte er.