3. Fußball-Liga Nach 0:4-Debakel: "Löwen" trennen sich von Trainer Giannikis

Abstiegsränge rücken näher

"Agi Giannikis hat die Löwen in der vergangenen Saison nach einer Serie von Niederlagen übernommen, die Mannschaft stabilisiert und schlussendlich zum Klassenerhalt geführt", sagte der "Löwen"-Geschäftsführer Christian Werner. In der aktuellen Saison habe die Mannschaft die Erwartungen jedoch nicht erfüllt. "Aufgrund der Eindrücke beim Spiel in Saarbrücken habe ich mich unter Einbeziehung der Gremien und beider Gesellschafter dazu entschieden, durch einen Wechsel im Trainerteam neue Impulse zu setzen, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."